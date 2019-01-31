2019-01-31T09:51:11+03:00
Общество

В Екатеринбурге будут судить живодеров, издевавшихся над связанной дворнягой

Садистам грозит до пяти лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге перед судом предстанет пара, издевавшаяся над бездомным щенком и оставившая умирать животное в грязном подвале.

Инцидент произошел осенью прошлого года в одном из нежилых домов на улице Стахановская. Пьяные мужчина и женщина заманили бездомную собаку в коридор, где связали, а затем нанесли не меньше 20 колото-резанных ран. После этого живодеры скрылись.

- Согласно заключению эксперта, характер и анатомическая область нанесения травм свидетельствует о том, что ранения нанесены не с целью убийства, а с целью причинения максимальных страданий животному. Данный случай отнесен к истязаниям с применением садистских методов, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Спустя несколько часов несчастное животное обнаружили жители района и тут же отвезли собаку в ветклинику. Однако спасти собаку не удалось.

Садистам горозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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