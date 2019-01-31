В Талице выселенный квартирант в отместку хозяину украл через форточку сварочный аппарат

СЕГОДНЯ 09:12 2019-01-31T09:14:01+03:00

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В Талице будут судить недовольного выселенного квартиранта, решившего отомстить хозяину жилища.

Несколько месяцев собственник сдавал квартиру в аренду, но потом решил сделать ремонт и попросил постояльца съехать. Однако после обновления интерьера хозяин обнаружил пропажу сварочного аппарата, о чем заявил в полицию.

Спустя несколько дней полицейские нашли и задержали подозреваемого. Отпираться мужчина не стал. Он признался, что нигде не работает и украл сварочный аппарат, чтобы продать.

- Злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения решил проникнуть в квартиру с целью хищения. Бывший квартирант знал, как можно было открыть с улицы форточку, после чего залез в помещение, обнаружил сварочный аппарат и, прихватив его с собой, скрылся. Данное имущество он продал на следующий день за 5 бутылок водки, - рассказали в ОМВД РФ по Талицкому району.

Теперь мужчине грозит до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU