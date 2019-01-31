Спасатели выкидывали вещи: в Екатеринбурге загорелась захламленная квартира
В Екатеринбурге произошел пожар в одной из многоэтажек на улице Мамина-Сибиряка. Уже через считанные минуты спасатели были на месте ЧП, однако пробраться в горящее жилище на третьем этаже получилось не сразу.
Фото: служба спасения "Сова"
Вся площадь квартиры была заполнена горами старых, грязных вещей, посуды и объедков. В результате тления десятков килограммов мусора подъезд заволокло едким зловонным дымом. Жилища на верхних этажах превратились для своих хозяев в газовые камеры.
Фото: служба спасения "Сова"
- Обилие вещей в горящей квартире сильно затрудняло работу. По лестничным маршам было эвакуировано 20 человек, еще 2 спасено при помощи звена ГДЗС, - сообщили в службе спасения "Сова". - Причина пожара устанавливается.
Фото: служба спасения "Сова"
Чтобы добраться до очага возгорания огнеборцам пришлось часть вещей выбросить из окна.
ИСТОЧНИК KP.RU