Спасатели выкидывали вещи: в Екатеринбурге загорелась захламленная квартира

СЕГОДНЯ 08:24 2019-01-31T08:30:19+03:00

Чтобы пробраться в жилище, пожарным пришлось прокладывать себе дорогу среди куч грязной одежды, огрызков и старой посуды

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В Екатеринбурге произошел пожар в одной из многоэтажек на улице Мамина-Сибиряка. Уже через считанные минуты спасатели были на месте ЧП, однако пробраться в горящее жилище на третьем этаже получилось не сразу.

Фото: служба спасения "Сова"

Вся площадь квартиры была заполнена горами старых, грязных вещей, посуды и объедков. В результате тления десятков килограммов мусора подъезд заволокло едким зловонным дымом. Жилища на верхних этажах превратились для своих хозяев в газовые камеры.

Фото: служба спасения "Сова"

- Обилие вещей в горящей квартире сильно затрудняло работу. По лестничным маршам было эвакуировано 20 человек, еще 2 спасено при помощи звена ГДЗС, - сообщили в службе спасения "Сова". - Причина пожара устанавливается.

Фото: служба спасения "Сова"

Чтобы добраться до очага возгорания огнеборцам пришлось часть вещей выбросить из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU