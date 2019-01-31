2019-01-31T08:06:57+03:00
Общество

На Среднем Урале подняли плату за проезд в общественном транспорте

Екатеринбурга это не коснется
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Тарифы подняли впервые за два годаТарифы подняли впервые за два годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональная энергетическая комиссия утвердила для свердловчан новые максимальные тарифы за проезд в общественном транспорте: как городском, так и пригородном. Повысить стоимость предложили перевозчики, которых поддержали муниципальные власти.

- Специалистами проведена экспертиза представленных перевозчиками материалов в соответствии с требованиями законодательства, в результате которой исключены экономически необоснованные расходы, и с учётом показателей социально-экономического развития РФ рассчитаны предельные тарифы на перевозки пассажиров, - говорится на сайте РЭК.

Теперь, чтобы проехать в автобусе, трамвае или троллейбусе в черте города, придется заплатить вместо 18 рублей 20. В пригородном транспорте будет действовать ставка 2,26 рубля за километр вместо ранее установленных 2,10.

Отметим, что Екатеринбург это не коснется. В уральской столице тарифы устанавливаются отдельным решением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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