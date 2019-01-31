СЕГОДНЯ 07:44 2019-01-31T07:44:16+03:00

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Крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК отметил 60-летний юбилей со дня основания. Ветеранов и лучших работников цеха поздравил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.

Строительство крупносортного цеха НТМК началось в 1957г. и было объявлено Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 25 января 1959 года работники третьей бригады выдали первую продукцию - круг диаметром 90 мм.

Сейчас крупносортный цех ЕВРАЗ НТМК – одно из ведущих прокатных подразделений комбината. Цех специализируется на выпуске круглого проката из трубных и конструкционных марок стали, профилей для строительства, машиностроения и горнодобывающей отрасли. Проектная мощность цеха - до 1,2 млн тонн металлопроката в год, в том числе до 170 тысяч тонн шаров.

В течение 60 лет в КСЦ были освоены 49 профилей проката 18 профилеразмеров. Продукция КСЦ отправляется заказчикам, среди которых есть и зарубежные компании.

ИСТОЧНИК KP.RU