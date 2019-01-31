2019-01-31T09:26:48+03:00
Экономика

Ночью спасатели тушили пожары в трех коллективных садах в Екатеринбурге

Горели дома и баня
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В ночь на 31 января в Екатеринбурге и пригороде в коллективных садах приключилось сразу три пожара.

Сначала в 22:14 на площади 18 квадратных метров горел дом в поселке Палкино. Девять спасателей боролись с огнем с помощью двух пожарных машин.

В первом часу ночи на 100 «квадратах» горел садовый дом. На место ЧП выезжали три пожарных расчета и 9 человек личного состава.

В 4:30 поступил вызов в коллективный сад по улице Красных зорь в Екатеринбурге. Здесь горела баня. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

По факту возгораний проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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