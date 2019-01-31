На Урале оштрафовали должника, который во время суда болтал по телефону с мамой
В Туринском районе отец-алиментщик устроил из судебного заседания цирковое представление. Мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание дочери, в связи с чем на него был составлен протокол. Но на рассмотрение в суд должник не явился, поэтому приставам пришлось караулить неплательщика возле дома и везти на приговор принудительно.
- Начавшийся в мировом суде процесс, должник начал прерывать, стал обзванивать брата и маму с просьбой принести ему табачную продукцию, теплые вещи, чай и другие необходимые предметы «заключенного», - рассказали в УФССП по Свердловской области.
На замечания судьи нерадивый отец никак не реагировал и получил еще одно административное дело со штрафом в 500 рублей.
За неуплату алиментов мужчине, так боявшемуся попасть за решетку, назначили 100 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU