2019-01-31T07:43:00+03:00
Общество

На Урале оштрафовали должника, который во время суда болтал по телефону с мамой

Мужчина думал, что его посадят, и просил собрать ему набор «заключенного»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Пока судья зачитывал вердикт, обвиняемый болтал по мобильникуПока судья зачитывал вердикт, обвиняемый болтал по мобильникуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Туринском районе отец-алиментщик устроил из судебного заседания цирковое представление. Мужчина долгое время не перечислял деньги на содержание дочери, в связи с чем на него был составлен протокол. Но на рассмотрение в суд должник не явился, поэтому приставам пришлось караулить неплательщика возле дома и везти на приговор принудительно.

- Начавшийся в мировом суде процесс, должник начал прерывать, стал обзванивать брата и маму с просьбой принести ему табачную продукцию, теплые вещи, чай и другие необходимые предметы «заключенного», - рассказали в УФССП по Свердловской области.

На замечания судьи нерадивый отец никак не реагировал и получил еще одно административное дело со штрафом в 500 рублей.

За неуплату алиментов мужчине, так боявшемуся попасть за решетку, назначили 100 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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