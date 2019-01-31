Екатеринбуржец чуть не погиб на пожаре из-за взорвавшегося телевизора
Мужчина надышался угарным газом и был госпитализирован
Фото: служба спасения "Сова"
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Житель Екатеринбурга чуть не стал жертвой собственного телевизора. На станции Кольцово, 7 мужчина едва не сгорел в собственной квартире из-за взорвавшегося «голубого экрана». К моменту приезжа пожарных, жилище уже было объято пламенем, а из окон валил черный густой дым.
Фото: служба спасения "Сова"
- Подъезд тоже был задымлен. Поэтому сформировали два звена ГДЗС, которые эвакуировано семь человек и спасли еще двух, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Фото: служба спасения "Сова"
Хозяин злополучной квартиры был доставлен в больницу - мужчина отравился угарным газом.
ИСТОЧНИК KP.RU