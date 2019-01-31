2019-01-31T07:18:26+03:00
Происшествия

Екатеринбуржец чуть не погиб на пожаре из-за взорвавшегося телевизора

Мужчина надышался угарным газом и был госпитализирован
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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Житель Екатеринбурга чуть не стал жертвой собственного телевизора. На станции Кольцово, 7 мужчина едва не сгорел в собственной квартире из-за взорвавшегося «голубого экрана». К моменту приезжа пожарных, жилище уже было объято пламенем, а из окон валил черный густой дым.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- Подъезд тоже был задымлен. Поэтому сформировали два звена ГДЗС, которые эвакуировано семь человек и спасли еще двух, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Хозяин злополучной квартиры был доставлен в больницу - мужчина отравился угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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