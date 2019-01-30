Война на бумаге: прокуратура Екатеринбурга недовольна борьбой полиции с незаконными киосками
Прокуратура Екатеринбурга выяснила, что борьба с незаконными объектами уличной торговли в городе часто ограничивается только составлением административных протоколов сотрудниками полиции.
По словам прокурора города Светланы Кузнецовой, киоски нужно убирать, а не только штрафовать их владельцев на незначительные суммы.
- Эффективное пресечение возможно только путем изъятия предметов, которые используются для совершения административного правонарушения, допустим, самовольного занятия земельного участка, - рассказала прокурор на пресс-конференции 30 января.
По ее словам, стражи порядка не изымают киоски, что позволяет продолжать работать нелегальным объектам.
- Этот вопрос мы пытаемся решить на протяжении длительного времени, - подчеркнула Светлана Кузнецова, добавив, что составление протоколов не дает положительного эффекта и «включает рецидив».
Напомним, что мэрия Екатеринбурга в прошлом году объявила войну киоскам. В планах чиновников убрать с улиц сотни несанкционированных объектов торговли. Пока массовый снос не начался.
ИСТОЧНИК KP.RU