2019-01-30T17:39:51+03:00
Общество

Война на бумаге: прокуратура Екатеринбурга недовольна борьбой полиции с незаконными киосками

Дело ограничивается административными протоколами
Лев Истомин
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Уличные киоски и не думают закрыватьсяУличные киоски и не думают закрыватьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Екатеринбурга выяснила, что борьба с незаконными объектами уличной торговли в городе часто ограничивается только составлением административных протоколов сотрудниками полиции.

По словам прокурора города Светланы Кузнецовой, киоски нужно убирать, а не только штрафовать их владельцев на незначительные суммы.

- Эффективное пресечение возможно только путем изъятия предметов, которые используются для совершения административного правонарушения, допустим, самовольного занятия земельного участка, - рассказала прокурор на пресс-конференции 30 января.

По ее словам, стражи порядка не изымают киоски, что позволяет продолжать работать нелегальным объектам.

- Этот вопрос мы пытаемся решить на протяжении длительного времени, - подчеркнула Светлана Кузнецова, добавив, что составление протоколов не дает положительного эффекта и «включает рецидив».

Напомним, что мэрия Екатеринбурга в прошлом году объявила войну киоскам. В планах чиновников убрать с улиц сотни несанкционированных объектов торговли. Пока массовый снос не начался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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