Свердловский гарнизон полиции подвел итоги борьбы с преступностью в 2018 году

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-30T16:12:12+03:00

Этот год обещает быть не менее напряженным

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Накануне представители всех силовых структур Среднего Урала посетили региональный полицейский главк. Среди высоких гостей были руководитель УФСБ Александр Вяткин, председатель облсуда Александр Дементьев, прокурор области Сергей Охлопков, глава СУ СКР Михаил Богинский, исполняющий обязанности председателя Законодательного собрания Виктор Якимов, заместитель командующего Уральским округом Федеральной службы войск национальной гвардии Юрий Боев и другие.

В кругу представителей правоохранительных органов также присутствовали Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, председатель Общественного совета при ГУ МВД Владимир Красильников и глава Совета ветеранов Владимир Ралдугин.

Поводом для встречи послужила коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона полиции в 2018 году. Её проводил врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-майор внутренней службы Петр Кривегин. В работе совещательного органа приняли также участие первые лица всех без исключения территориальных ОВД и руководители структурных подразделений главка.

В своем докладе генерал Кривегин подробно остановился на состоянии дел в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений. Он отметил, что на криминогенную обстановку оказывали влияние в том числе социально-экономические процессы.

- Значительные силы и средства органы внутренних дел задействовали в обеспечении правопорядка при проведении более семи тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие более шести миллионов человек. Среди них ряд значимых, таких как выборы Президента Российской Федерации, Чемпионат мира по футболу FIFA-2018, международная промышленная выставка Иннопром, торжества, посвященные 100-летию гибели царской семьи, выборы в представительные органы местного самоуправления и другие. В результате совместных усилий полиции, Росгвардии, ФСБ, прокуратуры, СК и иных взаимодействующих ведомств эти мероприятии прошли на достойном уровне, – отметил Петр Кривегин.

Отмечено снижение регистрируемых преступлений, которых в отчетном периоде зарегистрировано 52 тысячи. Уровень преступности в результате предпринимаемых ОВД профилактических мер остается одним из самых низких в Уральском федеральном округе.

- В минувшем году пресечена деятельность преступной группы, совершавшей вооруженные нападении на офисы банков в Екатеринбурге в период с 2017 по 2018 годы, задержан ранее судимый гражданин, который с 2009 года совершил более 15 изнасилований, разбойных нападений и убийство. Изобличена этническая группа, занимавшаяся вымогательством и мошенничеством в области автострахования. Ликвидирована криминальная структура, размещавшая объявления в глобальной сети под предлогом продажи транспортных средств и различных бытовых товаров. Участники группы путем обмана похищали денежные средства граждан. На их счету 45 преступлений, - отметил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Кроме того на Среднем Урале было зарегистрировано 3731 преступление, связанное со сбытом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято порядка 240 килограммов запрещенных веществ, из них большая часть – 177 килограммов относится к синтетическим препаратам.

Возросло и количество выявленных преступлений экономической направленности, в том числе тяжких, коррупционной направленности, а также легализации доходов, полученных преступным путем.

В сфере незаконной миграции пресечено 1 986 преступлений. Выдворено и депортировано 609 иностранных граждан, еще 4 469 установлен запрет на въезд в нашу страну.

ИСТОЧНИК KP.RU