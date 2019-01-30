За две недели 12 штук: уральцы массово воруют крышки от коммунальных колодцев

СЕГОДНЯ 15:57 2019-01-30T15:59:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Свердловчане стали массово красть крышки от коммунальных колодцев. Эпицентр воровства оказался в Первоуральске. Здесь за две недели с теплотрасс исчезли 12 крышек люков.

Открытыми оказались колодцы на улицах Герцена, Ватутина, а также в поселках Талица, Магнитка и Билимбай. В каждом случае исчезновения крышки дежурившая бригада выезжает на место и закрывает люк новой.

- Три-четыре года назад прокатилась такая же волна краж. По нашему сигналу ОВД тогда хорошо сработал: объехали всех приемщиков металла, приняли меры, кражи прекратились. Надеемся, что так будет и сейчас, медлить нельзя, запас крышек не безграничен и к каждому люку охрану не приставишь, - говорит технический директор Свердловской теплоснабжающей компании Аркадий Спевак.

Специалисты компании просят горожан сообщать об открытых люках в диспетчерскую службу СТК по телефону 66-28-58.

ИСТОЧНИК KP.RU