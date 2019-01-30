В Нижнем Тагиле будут судить мужчину, убившего и бросившего в карьер случайного прохожего

СЕГОДНЯ 15:37 2019-01-30T15:39:53+03:00

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Прокуратура Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве случайного прохожего.

В день трагедии обвиняемый вместе с другом приехал в кафе «Девичья башня». На крыльце он разговорился с незнакомцем, с которым уже через пару минут беседа переросла в ругань. Не желая продолжать перепалку, оппонет ушел.

Обвиняемый же вернулся в автомобиль, но с намерением отомстить. Он попросил друга, который был за руелм, проследить за обидчиком. Догнав его, злоумышленник ударил жертву ножом, после чего погрузил в багажник.

- Далее обвиняемый потребовал от водителя отвезти его и тело мужчины в безлюдное место - карьеру в Ленинском районе. Здесь он, убедившись, что потерпевший не подает признаков жизни, самостоятельно выбросил тело мужчины из багажника вглубь карьера, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU