2019-01-30T15:17:12+03:00
Происшествия

В Зеленой роще покончил с собой молодой парень

Тело нашли в заброшенной больнице
Павел ПИВОВАРОВ
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Тело нашли в заброшенной больницеТело нашли в заброшенной больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в заброшенной больнице в Зеленой роще погиб 17-летний парень. Молодой человек мог самостоятельно уйти из жизни после серьезной ссоры с девушкой.

Парень пропал накануне, после чего его друзья отправились в здание больницы искать его. Тело они обнаружили в заброшенном здании на четвертом этаже.

- Он был жизнерадостным и добрым парнем. Для нас это шок, - рассказывают друзья погибшего.

Следователи уже начали проверку по факту гибели молодого человека.

- По данному факту следователи проводят проверку. Признаков криминальной смерти на теле нет. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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