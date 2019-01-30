В Зеленой роще покончил с собой молодой парень
В Екатеринбурге в заброшенной больнице в Зеленой роще погиб 17-летний парень. Молодой человек мог самостоятельно уйти из жизни после серьезной ссоры с девушкой.
Парень пропал накануне, после чего его друзья отправились в здание больницы искать его. Тело они обнаружили в заброшенном здании на четвертом этаже.
- Он был жизнерадостным и добрым парнем. Для нас это шок, - рассказывают друзья погибшего.
Следователи уже начали проверку по факту гибели молодого человека.
- По данному факту следователи проводят проверку. Признаков криминальной смерти на теле нет. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе регионального Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU