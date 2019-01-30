Водитель плакал: в Кольцово гаишники, чтобы задержать нарушителя, распылили в него газовый баллончик
В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, отказавшемуся предъявить автоинспектору права и страховку.
Инцидент произошел на въезде в аэропорт «Кольцово», когда гаишники проводили очередной рейд. В рамках проверки они остановили Ford Focus, попросив мужчину за рулем показать водительское удостоверение.
Однако вместо этого рулевой быстро захлопнул дверь и наотрез отказался выходить и общаться с сотрудниками ГИБДД. Полицейские предупредили, что в противном случае могут применить физическую силу и спецсредства, но водитель не реагировал.
- Тогда инспекторы приняли решение самостоятельно извлечь водителя из автомобиля. На основании Федерального закона они применили слезоточивый газ. После оказания медицинской помощи мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Суд назначил непослушному водителю пять суток ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU