2019-01-30T15:15:29+03:00
Общество

Водитель плакал: в Кольцово гаишники, чтобы задержать нарушителя, распылили в него газовый баллончик

Мужчина никак не хотел предъявлять документы и забаррикадировался в машине
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по ЕкатеринбургуФото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге вынесли приговор водителю, отказавшемуся предъявить автоинспектору права и страховку.

Инцидент произошел на въезде в аэропорт «Кольцово», когда гаишники проводили очередной рейд. В рамках проверки они остановили Ford Focus, попросив мужчину за рулем показать водительское удостоверение.

Однако вместо этого рулевой быстро захлопнул дверь и наотрез отказался выходить и общаться с сотрудниками ГИБДД. Полицейские предупредили, что в противном случае могут применить физическую силу и спецсредства, но водитель не реагировал.

- Тогда инспекторы приняли решение самостоятельно извлечь водителя из автомобиля. На основании Федерального закона они применили слезоточивый газ. После оказания медицинской помощи мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.

Суд назначил непослушному водителю пять суток ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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