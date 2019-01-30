В Полевском 100 человек переселили из бараков в новостройку

СЕГОДНЯ 14:49 2019-01-30T14:50:54+03:00

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Для 100 жителей Полевского сегодня один из самых счастливых дней. Люди наконец-то переехали из аварийных ветхих бараков в только что построенную пятиэтажку. В общей сложности новоселье отметили 36 семей. На возведение дома потратили 33,3 миллиона рублей из областного бюджета и еще 36,8 - из местного.

- Программа переселения из аварийного жилья должна стать надежным фундаментом для повышения уровня жизни в муниципалитетах и одним из направлений развития территорий. Она позволяет создавать в городах комфортные условия для жизни, чтобы люди гордились тем местом, где живут. Поздравляю с новосельем, желаю счастью и уюта, - сказал глава областного Минстроя Михаил Волков.

В рамках национальной программы «Жилье и городская среда» в ближайшие шесть лет на Среднем Урале планируют расселить еще 18 тысяч человек. Львиную долю финансирования - 97% или 19 миллиардов - направят из федеральной казны.

За прошедший год в Свердловской области новоселье отметили 1766 уральцев.

ИСТОЧНИК KP.RU