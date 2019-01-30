2019-01-30T14:13:48+03:00
Общество

Нервные клетки не восстанавливаются: на Урале охранников колоний успокаивают медитацией и рисованием

Психологи начали проводить с персоналом занятия по зентанглу
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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В свердловском ГУФСИН всерьез озаботились о психологическом состоянии надзирателей. Чтобы вернуть сотрудникам душевное равновесие и спокойствие психологи внедрили занятия по зентанглу - абстрактному рисованию на основе повторяющихся узоров на маленьком клочке бумаги. Первыми на себе метод арт-терапии опробовали сотрудники женского СИЗО-5.

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

- Старший психолог провела занятия с использованием современной методики арт-терапии с заступающим караулом отдела охраны. Одним из направлений арт-терапии является спонтанное творчество - зентангл. Это направление возникло в 2006 году, на стыке спонтанной графики и медитации и было придумано американскими художниками Марией Томас и Риком Робертсом, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Американская писательница и автор книги «Зентангл» Бекка Крахула уверяет, что создание зентангла улучшает память, стимулирует творческие способности, поднимает настроение и успокаивает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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