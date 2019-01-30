2019-01-30T13:46:56+03:00
Общество

В Ивделе полицейский патруль спас на пожарище 83-летнего дедушку

Пенсионер и не подозревал о ЧП. Когда началось возгорание, он уже спал
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: МО МВД России «Ирбитский»Фото: МО МВД России «Ирбитский»
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Пенсионер из Ивделя теперь, благодаря наряду ДПС, может праздновать свой второй день рождения. Полицейские в прямом смысле спасли деду жизнь.

В тот день у старшего лейтенанта Дмитрия Разгильдяева и лейтенанта Андрея Казанцева была обычная смена. Экипаж занимался патрулированием улиц, как вдруг увидел клубы дыма и пламя, поднимающиеся над частным сектором.

Полицейские вызвали пожарных, но сами в стороне не остались, а бросились к пылающему участку. К этому моменту огонь уже охватил надворные постройки и подбирался к жилому дому. Правохранители начали стучать в окна и ворота, пытаясь разбудить хозяев.

- Хозяин дома - 83-летний пожилой мужчина был спасен, благодая грамотным действиям инспекторов ДПС. Его отвели на безопасное расстояние, посадили в машину и не дали замерзнуть, пока пожарные справлялись с огнем, - рассказали в МО МВД России «Ирбитский».

Руководством отважных полицейских решается вопрос об их поощрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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