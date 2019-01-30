2019-01-30T12:52:57+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для юридических лиц по таможенным картам «РАУНД»

Поделиться:
Фото: предоставлено БанкомФото: предоставлено Банком
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для корпоративных клиентов – участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). В рамках акции клиенты могут бесплатно выпустить и перевыпустить таможенную карту «РАУНД», в том числе, оформить срочный выпуск и перевыпуск карты.

Карта «РАУНД» – удобный инструмент оплаты таможенных сборов, пошлин или штрафов с банковских счетов участников ВЭД, позволяющий избежать авансовых платежей и переплат. С помощью карты можно оплачивать таможенные платежи разными способами: на месте, непосредственно во время оформления товара, а также дистанционно – через программу электронного декларирования или личный кабинет на сайте ООО «Мультисервисная платежная система». При необходимости с помощью карты «РАУНД» можно производить доплаты.

Акция действует во всех регионах присутствия Банка с 1.12.2018 года до 28.02.2019 года включительно.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями открытия и обслуживания карты «РАУНД» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону горячей линии для корпоративных клиентов 8-800-700-77-16.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нервные клетки не восстанавливаются: на Урале охранников колоний успокаивают медитацией и рисованием
В Ивделе полицейский патруль спас на пожарище 83-летнего дедушку
По Екатеринбургу колесит «Добромобиль», водитель которого раздает чай и теплую одежду замерзающим горожанам
Вывоз мусора для свердловчан может подешеветь на 20 процентов
On-line любовь: все больше екатеринбуржцев бронируют даты свадеб через интернет
В Екатеринбурге на линию вышли автобусы, заменившие маршрутки № 024
Екатеринбуржец расстрелял машину своей соседки из-за громкого шума
В Екатеринбурге обсудят будущее театров России
Екатеринбург вошел в топ российских городов с самыми высокими новостройками
В Североуральске поймали ВИЧ-диссидента, заразившего свою девушку
Уралец убил соседку за просьбу потушить сигарету
Роспотребнадзор просит суд ликвидировать скандальную школьную столовую «Золушка»
Екатеринбуржец самовольно прорубил в несущей стене дома шесть дверных проемов
На ЕКАДе улетел в кювет автобус футбольного клуба «Урал»
В Екатеринбурге посреди ночи загорелся 4-квартирный жилой дом
Екатеринбург готовят к реновации
Екатеринбург будет бороться за проведение на своей территории Универсиады 2023 года
ФК «Урал» разорвал контракт с перспективным защитником
В 2019 году уральцев подлечат на 4 миллиарда рублей