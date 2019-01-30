По Екатеринбургу колесит «Добромобиль», водитель которого раздает чай и теплую одежду замерзающим горожанам

СЕГОДНЯ 12:30 2019-01-30T12:31:40+03:00

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По Екатеринбургу с недавних пор ездит необычная Газель. На ее кузове установлен видеоэкран, который подбадривает жителей позитивными надписями: «Маша, позвони ему!», «Анатолий, ситуация разрешится хорошо», «Паша, она совсем не против»!

— Это наш «добромобиль», - рассказывает о затее организатор Андрей Казанцев. – Мы ездим по городу и бесплатно помогаем на улице нуждающимся людям одеждой, едой, наливаем чай, пускаем в кабину погреться. В кузове у нас запас теплой одежды, термос, «Доширак» и бутерброды. Мы договорились с пиццерией, что они готовят горячую пиццу, которой мы кормим бездомных людей. На кузов мы натянули LED-экран, чтобы газель была заметнее, и думали, какие сообщения нести людям, и придумали размещать такие слова, чтобы передавать наш позитивный посыл. Любить свой город, уважать себя и того, кто рядом, помогать тем, кто слабее.

Газель чаще всего можно найти на Площади 1905 года, ее привозят в центр города и останавливают у метро. Прохожие засматриваются на экран автомобиля, подходят поближе, улыбаются, селфи делают, и даже отвечают на фразы: «О, газель права, это обо мне!»

ИСТОЧНИК KP.RU