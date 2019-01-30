2019-01-30T12:35:01+03:00
Недвижимость

Вывоз мусора для свердловчан может подешеветь на 20 процентов

Но только после того, как региональных операторов освободят от НДС
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Сейчас уральцы платят за уборку мусора от 118 до 160 рублей с человека.Сейчас уральцы платят за уборку мусора от 118 до 160 рублей с человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловчане начали получать первые квитанции с новой графой за вывоз мусора. С 1 января сбором и транспортировкой отходов занимаются региональные операторы, а плата теперь начисляется не по площади жилья, а по количеству проживающих в нем человек. Все эти нововведения привели к тому, что сумма платежей выросла в несколько раз и составляет от 118 до 160 рублей.

Однако вывоз отходов может и подешеветь. Правительство РФ задумалось о внесении правок в наголовый кодекс и освободить региональных операторов от НДС. Если это произойдет, услуга будет стоить меньше на 20 процентов.

- Общий платеж после начала реформы вырос на 5-7%. В тариф сейчас входит плата за транспортные услуги, захоронение отходов и их негативное влияние на окружающую среду, за заключение договора, инвестиционная составляющая и НДС. На федеральном уровне обсуждается освобождение региональных операторов от этого обязательного платежа, - сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Однако это не повлияет на плановое повышение тарифов. По словам министра, в ближайшие годы ставка вырастет, но не более, чем на 4-6 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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