Екатеринбуржец расстрелял машину своей соседки из-за громкого шума

СЕГОДНЯ 11:06 2019-01-30T11:15:08+03:00

По словам пострадавшей, мужчина выстрелил по ее машине восемь раз

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Под покровом ночи, во дворе дома в Пионерском районе Екатеринбурга, мужчина устроил стрельбу. После пальбы, по автомобилю «Mitsubishi», на кабине осталось восемь пулевых отверстий. По словам владелицы машины, навредить ей мог ее сосед. Стреляли из пневматического оружия.

- Возможно, слишком громко с утра для него заводился двигатель машины. Я делаю это с утра с автозапуска и прямо, напротив, его окна. Его раздражал громкий шум мотора. Видать, решил отомстить, - рассказала журналисту «Комсомолки» Ксения Бельская.

В ходе инцидента, на улице Уральской, машина получила повреждения. Пострадавших нет.

Сегодня женщина обратится с заявлением в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU