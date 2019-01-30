Екатеринбург вошел в топ российских городов с самыми высокими новостройками

СЕГОДНЯ 10:40 2019-01-30T10:45:28+03:00

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Екатеринбург вошел в рейтинг российских городов с самыми высокими зданиями-новостройками.

Необычное исследование провели эксперты аналитического центра ЦИАН. По результатам, первую строчку заняла Москва, где средняя этажность составляет 20,5.

Екатеринбург расположился на втором месте - с показателем этажности 17,4. По сравнению с советским периодом, высотность в уральской столице выросла в 1,6 раза.

- Аналитики отмечают, что из 60 крупнейших городов за пределами столичных регионов только в семи строятся жилые дома высотой более 30 этажей. Наибольшее количество таких домов расположено в Екатеринбурге. В уральской столице насчитывается 13 корпусов высотой от 31 до 52 этажей, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Самый высокий небоскреб города - это 52-этажная башня «Исеть», которая является частью делового квартала «Екатеринбург-Сити». Также в рейтинг вошел ЖК «Чемпион парк», состоящий из трех 37-этажных корпусов.

ИСТОЧНИК KP.RU