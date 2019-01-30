Уралец убил соседку за просьбу потушить сигарету

СЕГОДНЯ 08:59 2019-01-30T09:02:07+03:00

Мужчина закурил прямо в доме, что совсем не понравилось хозяйке жилища

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Для 60-летнего жителя поселка Арти поход в гости обернулся уголовным делом и скамьей подсудимых. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

В тот роковой день пожилой свердловчанин выпил дома, а затем отправился в гости к 79-летней соседке. Во время посиделок, мужчина закурил сигарету, за что хозяйка отругала его и поросила либо потушить папиросу, либо выйти во двор.

- На почве ссоры обвиняемый жестоко избил потерпевшую, в результате чего она скончалась на месте происшествия от полученных травм через непродолжительное время, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Обвиняемый вину в совершении указанного преступления. Следствием собрана достаточная доказательственнаяпризнал.

Теперь мужчине грозит до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU