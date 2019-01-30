Екатеринбуржец самовольно прорубил в несущей стене дома шесть дверных проемов

СЕГОДНЯ 08:11 2019-01-30T08:15:20+03:00

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Один из жителей Екатеринбурга, похоже, возомнил себя Петром I. Только, если российский император известен тем, что прорубил окно в Европу, то уралец отличился шестью дверными проемами в несущей стене жилого дома на улице Победы, 49.

Фото: УФССП по Свердловской области

- Проемы были сделаны в нежилых помещениях здания и выходили на улицу. Все это нарушило помимо целостности несущей стены, облицовку фасада дома и оконные проемы, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Фото: УФССП по Свердловской области

Суд обязал восстановить планировку дома, но виновник сделать это отказался. Работники привлеченной подрядной организацией демонтировали двери, заложили проемы, после чего восстановили декорирование стены. Расходы по работам будут взысканы с горе-планировщика.

Фото: УФССП по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU