В Екатеринбурге посреди ночи загорелся 4-квартирный жилой дом
В Екатеринбурге минувшей ночью загорелся одноэтажный жилой дом на улице Станционная. В здании располагались четыре квартиры, две из которых серьезно пострадали в огне.
Фото: служба спасения "Сова"
В одном жилище на 50 квадратных метрах сгорело домашние вещи и мебель, а также повреждены внутренняя отделка стен и перекрытия. Досталось и квартире соседей - здесь также подкоптило стены.
Фото: служба спасения "Сова"
- В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 00:57 огонь локализован, в 01:18 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:13.
Фото: служба спасения "Сова"
Информации о пострадавших не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU