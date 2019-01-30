2019-01-30T07:18:09+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге посреди ночи загорелся 4-квартирный жилой дом

Некоторым постояльцам теперь придется делать капитальный ремонт
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: служба спасения "Сова"Фото: служба спасения "Сова"
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В Екатеринбурге минувшей ночью загорелся одноэтажный жилой дом на улице Станционная. В здании располагались четыре квартиры, две из которых серьезно пострадали в огне.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

В одном жилище на 50 квадратных метрах сгорело домашние вещи и мебель, а также повреждены внутренняя отделка стен и перекрытия. Досталось и квартире соседей - здесь также подкоптило стены.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

- В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 00:57 огонь локализован, в 01:18 ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03:13.

Фото: служба спасения "Сова"

Фото: служба спасения "Сова"

Информации о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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