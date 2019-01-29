Екатеринбург готовят к реновации
В Екатеринбурге запустят проект по переселению горожан из старого жилого фонда в новые дома. По словам министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, реновация станет новым этапом в развитии города.
- Реновация – это следующий этап развития Екатеринбурга. Сегодня эта программа осуществляется только в Москве, а мы изучаем этот опыт. Пока этот опыт привязан к столичным реалиям. После изучения реновации в Москве, мы перенесем его на региональный уровень и будем выходить на Екатеринбург, - заявил министр на сегодняшней пресс-конференции.
Сейчас профильные институты города прорабатывают возможности для старта программы реновации в уральской столице. Для этого нормативные документы приведут в соответствие с нормами федерального законодательства.
О сроках начала масштабного переселения жителей Екатеринбурга из старого жилья Михаил Волков умолчал.
ИСТОЧНИК KP.RU