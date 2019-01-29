Екатеринбург будет бороться за проведение на своей территории Универсиады 2023 года

СЕГОДНЯ 16:57 2019-01-29T17:01:38+03:00

Правда, пока конкурентов у него нет - другие страны не заявлялись

Изменить размер текста: A A

Екатеринбург включается в борьбу за очередное крупное международное мероприятие. В конце минувшего года столица Урала попыталась выиграть право на проведение Всемирной выставки ЭКСПО 2025, но уступила японской Осаке. Сейчас, вот, новая борьба - на этот раз за летнюю Универсиаду 2023 года. Это почти то же самое, что и Олимпийские игры, но проводится среди студентов. Сегодня прошло совещание с участием вице-премьера РФ Ольги Голодец, на котором решалось, будет ли Екатеринбург претендовать на проведение Универсиады, или же нет. Ответ положительный - будет.

- Межведомственная комиссия по Организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований под председательством вице-премьера Ольги Голодец одобрила заявку Екатеринбурга на проведение XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года, - подтвердили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Теперь заявку уральской столицы будут рассматривать в Международной ассоциации студенческого спорта. Имя города-победителя станет известно до конца февраля, хотя пока никто кроме Екатеринбурга и не заявлялся больше.

ИСТОЧНИК KP.RU