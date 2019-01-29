2019-01-29T17:01:38+03:00
Общество

Екатеринбург будет бороться за проведение на своей территории Универсиады 2023 года

Правда, пока конкурентов у него нет - другие страны не заявлялись
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Раньше в Екатеринбург приходил только огонь Универсиады.Раньше в Екатеринбург приходил только огонь Универсиады.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбург включается в борьбу за очередное крупное международное мероприятие. В конце минувшего года столица Урала попыталась выиграть право на проведение Всемирной выставки ЭКСПО 2025, но уступила японской Осаке. Сейчас, вот, новая борьба - на этот раз за летнюю Универсиаду 2023 года. Это почти то же самое, что и Олимпийские игры, но проводится среди студентов. Сегодня прошло совещание с участием вице-премьера РФ Ольги Голодец, на котором решалось, будет ли Екатеринбург претендовать на проведение Универсиады, или же нет. Ответ положительный - будет.

- Межведомственная комиссия по Организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований под председательством вице-премьера Ольги Голодец одобрила заявку Екатеринбурга на проведение XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года, - подтвердили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

Теперь заявку уральской столицы будут рассматривать в Международной ассоциации студенческого спорта. Имя города-победителя станет известно до конца февраля, хотя пока никто кроме Екатеринбурга и не заявлялся больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбург готовят к реновации
ФК «Урал» разорвал контракт с перспективным защитником
В 2019 году уральцев подлечат на 4 миллиарда рублей
Коммунисты идут на митинг: на Урале ради светомузыкального фонтана собрались снести памятник Ленину
На Средний Урал надвигаются снегопад, метель и шквалистый ветер
Евгений Куйвашев обсудил с главой Союза биатлонистов строительство лыжного комплекса в Екатеринбурге
Перед рейсом выпил водки: на Тюменском тракте дальнобойщик устроил гонки на выживание
Пробежавшие «Лыжню России» получат «зачет» по ГТО
В Екатеринбурге планируют провести заседание Совета при Президенте РФ
Мэрия Екатеринбурга влезет в долги ради 100 автобусов для горожан
В Екатеринбурге на 24 года посадили банду, которая варила наркотики в бане
Мэр Екатеринбурга готов отложить транспортную реформу
Находившаяся в розыске уралочка спалилась, выложив в Интернет селфи
Экс-директор «Спецавтобазы» в Екатеринбурге предложил чиновникам скинуться на «мусорную реформу»
Вирус набирает обороты: на Среднем Урале из-за ОРВИ закрыли 29 садиков и 40 школ
Жителя Серова, убившего в свой день рождения двух женщин, посадили на 22 года
Центральный стадион в Екатеринбурге готовят к очередной реконструкции
В Екатеринбурге открыли 13 современных почтовых отделений
Кольцово открывает новые маршруты в Нижний Новгород и Усинск
В Екатеринбурге риелтор подделала документы и продала одну квартиру вместо другой
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались несколько жилых домов и школа
В сквере на Юго-Западе Екатеринбурга построят площадку для скейтеров, ролеров и трюкачей
На вечере Чулпан Хаматовой в Екатеринбурге собрали три миллиона на лечение детей больных раком