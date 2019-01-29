ФК «Урал» разорвал контракт с перспективным защитником
Футбольный клуб «Урал» объявил о расторжении контракта с 22-летним защитником Джамалдином Ходжаниязовым. За полгода перспективный футболист так и не сумел закрепиться в основном составе команды, и выходил на поле лишь дважды
- Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. В основном составе нашей команды защитник провел 2 матча – по одному в чемпионате и Кубке России. Мы желаем Джамалдину успешного продолжения карьеры и стабильного получения игровой практики! – говорится в заявлении «Урала».
Отметим, что после первого круга «Урал» занимает девятое место в чемпионате и продолжает борьбу за выход в полуфинал Кубка России.
ИСТОЧНИК KP.RU