ФК «Урал» разорвал контракт с перспективным защитником

СЕГОДНЯ 16:28 2019-01-29T16:28:42+03:00

За полгода Джамалдин Ходжаниязов провел в составе «шмелей» всего два матча

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Футбольный клуб «Урал» объявил о расторжении контракта с 22-летним защитником Джамалдином Ходжаниязовым. За полгода перспективный футболист так и не сумел закрепиться в основном составе команды, и выходил на поле лишь дважды

- Контракт с футболистом расторгнут по взаимному согласию сторон. В основном составе нашей команды защитник провел 2 матча – по одному в чемпионате и Кубке России. Мы желаем Джамалдину успешного продолжения карьеры и стабильного получения игровой практики! – говорится в заявлении «Урала».

Отметим, что после первого круга «Урал» занимает девятое место в чемпионате и продолжает борьбу за выход в полуфинал Кубка России.

ИСТОЧНИК KP.RU