2019-01-29T16:24:36+03:00
На здоровье

В 2019 году уральцев подлечат на 4 миллиарда рублей

Эта сумму потратят на нацпроект «Здравоохранение»
Лев Истомин
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Медпомощь обещают сделать доступнееМедпомощь обещают сделать доступнееФото: Алексей БУЛАТОВ
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В этом году на лечение и профилактику болезней у жителей Свердловской области буде т выделено около 4 миллиардов рублей. Половину этой суммы выделят из региональной казны, вторую половину – из федеральной. Следить за состоянием здоровья уральцев будут с помощью национального проекта «Здравоохранение».

Главная задача уральских медиков, если исходить из приоритетов нацпроекта, это снижение смертности трудоспособного населения от онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и борьба с младенческой смертностью.

По словам главы регионального Минздрава Андрея Цветкова, в области нужно повышать и доступность медицинской помощи. Для этого из общей суммы 490 миллионов 500 тысяч рублей выделят на развитие санавиации и расширение сети ФАПов.

На борьбу с онкологией выделят почти 800 миллионов рублей. Деньги потратят на информирование людей о необходимости профилактики рака, а также переоснащение профильных больниц и лекарства.

На развитие детского здравоохранения потратят чуть больше 358 миллионов рублей, которые потратят на переоборудование поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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