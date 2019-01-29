2019-01-29T15:44:42+03:00
Авто

На Средний Урал надвигаются снегопад, метель и шквалистый ветер

Автомобилистов просят не устраивать на дорогах гонки и не мешать уборочной технике
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Свердловской области вновь ожидается ухудшение погоды. К морозам теперь добавятся сильные снегопады, метель и ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В связи с этим дорожники привели в боевую готовность 400 снегоуборочных машин. Кроме того, на всей протяженности федеральных трасс, подведомственных «Уралуправтодору», работают 35 метеостанций и 95 видеокамер, которые передают информацию о состоянии проезжей части в режиме реального времени.

- Просим водителей быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Во время снегопадов не затрудняйте работу снегоуборочной техники и не препятствуйте расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон, - обратились к автомобилистам дорожники.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбург готовят к реновации
Екатеринбург будет бороться за проведение на своей территории Универсиады 2023 года
ФК «Урал» разорвал контракт с перспективным защитником
В 2019 году уральцев подлечат на 4 миллиарда рублей
Коммунисты идут на митинг: на Урале ради светомузыкального фонтана собрались снести памятник Ленину
Евгений Куйвашев обсудил с главой Союза биатлонистов строительство лыжного комплекса в Екатеринбурге
Перед рейсом выпил водки: на Тюменском тракте дальнобойщик устроил гонки на выживание
Пробежавшие «Лыжню России» получат «зачет» по ГТО
В Екатеринбурге планируют провести заседание Совета при Президенте РФ
Мэрия Екатеринбурга влезет в долги ради 100 автобусов для горожан
В Екатеринбурге на 24 года посадили банду, которая варила наркотики в бане
Мэр Екатеринбурга готов отложить транспортную реформу
Находившаяся в розыске уралочка спалилась, выложив в Интернет селфи
Экс-директор «Спецавтобазы» в Екатеринбурге предложил чиновникам скинуться на «мусорную реформу»
Вирус набирает обороты: на Среднем Урале из-за ОРВИ закрыли 29 садиков и 40 школ
Жителя Серова, убившего в свой день рождения двух женщин, посадили на 22 года
Центральный стадион в Екатеринбурге готовят к очередной реконструкции
В Екатеринбурге открыли 13 современных почтовых отделений
Кольцово открывает новые маршруты в Нижний Новгород и Усинск
В Екатеринбурге риелтор подделала документы и продала одну квартиру вместо другой
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались несколько жилых домов и школа
В сквере на Юго-Западе Екатеринбурга построят площадку для скейтеров, ролеров и трюкачей
На вечере Чулпан Хаматовой в Екатеринбурге собрали три миллиона на лечение детей больных раком