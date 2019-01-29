На Средний Урал надвигаются снегопад, метель и шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-29T15:44:42+03:00

Автомобилистов просят не устраивать на дорогах гонки и не мешать уборочной технике

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области вновь ожидается ухудшение погоды. К морозам теперь добавятся сильные снегопады, метель и ветер с порывами до 22 метров в секунду.

В связи с этим дорожники привели в боевую готовность 400 снегоуборочных машин. Кроме того, на всей протяженности федеральных трасс, подведомственных «Уралуправтодору», работают 35 метеостанций и 95 видеокамер, которые передают информацию о состоянии проезжей части в режиме реального времени.

- Просим водителей быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Во время снегопадов не затрудняйте работу снегоуборочной техники и не препятствуйте расчистке федеральных трасс. При сложных погодных условиях советуем запастись терпением и двигаться вслед за техникой, не пытаясь идти на обгон, - обратились к автомобилистам дорожники.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06 (ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ).

ИСТОЧНИК KP.RU