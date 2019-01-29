2019-01-29T15:32:59+03:00
Спорт

Евгений Куйвашев обсудил с главой Союза биатлонистов строительство лыжного комплекса в Екатеринбурге

Поделиться:
Фото: Департамент информполитики регионаФото: Департамент информполитики региона
Изменить размер текста:

Евгений Куйвашев встретился с президентом Союза биатлонистов России и обсудил с ним строительство лыжного комплекса в Екатеринбурге на базе «Динамо». В беседе также приняли участие олимпийские чемпионы по биатлону Сергей Чепиков и Антон Шипулин.

- Один из приоритетов развития региона - формирование здорового образа жизни, воспитание здорового спортивного поколения. В сотрудничестве с вашими коллегами Сергеем Чепиковым и Антоном Шипулиным мы разработали план по развитию биатлона в Свердловской области, - заявил губернатор.

Сегодня на Среднем Урале тренируется 1,7 тысячи профессиональных биатлонистов, из них 11 - мастера спорта. Команда Свердловской области по биатлону состоит из 44 человек, десять из которых входят в состав национальной сборной. Также в спортивных школах и училище олимпийского резерва проходят биатлонную подготовку свыше 600 подростков.

- Биатлон, действительно, сегодня один из любимых болельщиками видов спорта. Это, конечно, связано с успехами наших биатлонистов, в том числе уральцев. Но сборная команда - это лишь вершина, основные силы мы, конечно, должны направлять на развитие биатлона в регионах, а Урал был и остается основной базой для воспитания талантливых биатлонистов и лыжников, - заявил президент федерации Владимир Драчев.

В 2018 году на развитие биатлона в регионе было выделено 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Екатеринбург готовят к реновации
Екатеринбург будет бороться за проведение на своей территории Универсиады 2023 года
ФК «Урал» разорвал контракт с перспективным защитником
В 2019 году уральцев подлечат на 4 миллиарда рублей
Коммунисты идут на митинг: на Урале ради светомузыкального фонтана собрались снести памятник Ленину
На Средний Урал надвигаются снегопад, метель и шквалистый ветер
Перед рейсом выпил водки: на Тюменском тракте дальнобойщик устроил гонки на выживание
Пробежавшие «Лыжню России» получат «зачет» по ГТО
В Екатеринбурге планируют провести заседание Совета при Президенте РФ
Мэрия Екатеринбурга влезет в долги ради 100 автобусов для горожан
В Екатеринбурге на 24 года посадили банду, которая варила наркотики в бане
Мэр Екатеринбурга готов отложить транспортную реформу
Находившаяся в розыске уралочка спалилась, выложив в Интернет селфи
Экс-директор «Спецавтобазы» в Екатеринбурге предложил чиновникам скинуться на «мусорную реформу»
Вирус набирает обороты: на Среднем Урале из-за ОРВИ закрыли 29 садиков и 40 школ
Жителя Серова, убившего в свой день рождения двух женщин, посадили на 22 года
Центральный стадион в Екатеринбурге готовят к очередной реконструкции
В Екатеринбурге открыли 13 современных почтовых отделений
Кольцово открывает новые маршруты в Нижний Новгород и Усинск
В Екатеринбурге риелтор подделала документы и продала одну квартиру вместо другой
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались несколько жилых домов и школа
В сквере на Юго-Западе Екатеринбурга построят площадку для скейтеров, ролеров и трюкачей
На вечере Чулпан Хаматовой в Екатеринбурге собрали три миллиона на лечение детей больных раком