Евгений Куйвашев обсудил с главой Союза биатлонистов строительство лыжного комплекса в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 15:29 2019-01-29T15:32:59+03:00

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Евгений Куйвашев встретился с президентом Союза биатлонистов России и обсудил с ним строительство лыжного комплекса в Екатеринбурге на базе «Динамо». В беседе также приняли участие олимпийские чемпионы по биатлону Сергей Чепиков и Антон Шипулин.

- Один из приоритетов развития региона - формирование здорового образа жизни, воспитание здорового спортивного поколения. В сотрудничестве с вашими коллегами Сергеем Чепиковым и Антоном Шипулиным мы разработали план по развитию биатлона в Свердловской области, - заявил губернатор.

Сегодня на Среднем Урале тренируется 1,7 тысячи профессиональных биатлонистов, из них 11 - мастера спорта. Команда Свердловской области по биатлону состоит из 44 человек, десять из которых входят в состав национальной сборной. Также в спортивных школах и училище олимпийского резерва проходят биатлонную подготовку свыше 600 подростков.

- Биатлон, действительно, сегодня один из любимых болельщиками видов спорта. Это, конечно, связано с успехами наших биатлонистов, в том числе уральцев. Но сборная команда - это лишь вершина, основные силы мы, конечно, должны направлять на развитие биатлона в регионах, а Урал был и остается основной базой для воспитания талантливых биатлонистов и лыжников, - заявил президент федерации Владимир Драчев.

В 2018 году на развитие биатлона в регионе было выделено 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU