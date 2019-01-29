2019-01-29T15:06:06+03:00
Авто

Перед рейсом выпил водки: на Тюменском тракте дальнобойщик устроил гонки на выживание

После задержания мужчина до последнего доказывал инспекторам, что трезв. Алкотестер показал обратное
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГИБДД по Свердловской областиФото: ГИБДД по Свердловской области
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Свердловские гаишники задержали дальнобойщика, возомнившего себя героем фильма «Форсаж». Один из водителей сообщил наряду ДПС, что на Тюменском тракте фура Scania совершает опасные обгоны, выезжает на встречную полосу и вообще несется с бешеной скоростью.

Инспекторы ДПС тут же прибыли на трассу и остановили большегруз. За рулем длинномера находился пьяный 55-летний мужчина, который перевозил груз из Красноярска в Москву.

- Несмотря на явные признаки алкогольного опьянения, водитель до последнего пытался убедить полицейских, что он трезв. Между тем показания на алкотекторе говорили об обратном - 1,291 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Грузовик был доставлен на спецстоянку, а на водителя за нетрезвую езду составили протокол.

После мужчина признался, что перед тем как выйти в рейс, поссорился с женой и, чтобы снять стресс, выпил стакан водки.

В областной ГИБДД напомнили, что сообщить о подобных правонарушениях можно по номеру телефона дежурной части: 8 (343) 269-77-00. Сообщения принимаются круглосуточно, конфиденциальность гарантируется.

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