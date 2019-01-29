Перед рейсом выпил водки: на Тюменском тракте дальнобойщик устроил гонки на выживание
Свердловские гаишники задержали дальнобойщика, возомнившего себя героем фильма «Форсаж». Один из водителей сообщил наряду ДПС, что на Тюменском тракте фура Scania совершает опасные обгоны, выезжает на встречную полосу и вообще несется с бешеной скоростью.
Инспекторы ДПС тут же прибыли на трассу и остановили большегруз. За рулем длинномера находился пьяный 55-летний мужчина, который перевозил груз из Красноярска в Москву.
- Несмотря на явные признаки алкогольного опьянения, водитель до последнего пытался убедить полицейских, что он трезв. Между тем показания на алкотекторе говорили об обратном - 1,291 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Грузовик был доставлен на спецстоянку, а на водителя за нетрезвую езду составили протокол.
После мужчина признался, что перед тем как выйти в рейс, поссорился с женой и, чтобы снять стресс, выпил стакан водки.
В областной ГИБДД напомнили, что сообщить о подобных правонарушениях можно по номеру телефона дежурной части: 8 (343) 269-77-00. Сообщения принимаются круглосуточно, конфиденциальность гарантируется.