2019-01-29T14:25:36+03:00
Спорт

Пробежавшие «Лыжню России» получат «зачет» по ГТО

В Екатеринбурге самая массовая всероссийская гонка пройдет 9 февраля
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге гонка состоится на 15 площадках во всех районах городаВ Екатеринбурге гонка состоится на 15 площадках во всех районах городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Через полторы недели вся страна, и Екатеринбург не исключение, встанет на лыжи. Кто-то сделает это впервые в жизни, а кто-то в сотый раз. Но уровень подготовки здесь и не важен - важно само участие в самой массовой лыжной гонке страны - «Лыжня России».

Мероприятие состоится в Екатеринбурге 9 февраля и пройдет на 15 площадках во всех районах города. Организаторы ожидают несколько тысяч участников, тем более, что синоптики обещают достаточно теплую погоду - около -10 градусов.

- В этот день участники стартов смогут с 10:00 до 17:00 бесплатно доехать на муниципальном общественном транспорте до места проведения гонки, а потом вернуться домой, - рассказали в пресс-службе мэрии. - Кроме того, все пробежавшие дистанцию при желании смогут автоматически получить зачет по выполнению одного из тестов комплекса ГТО.

Напомним, что из-за строительных работ на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо», в этом году центральная гонка «Лыжни России» пройдет на полигоне Нижнего Тагила.

Старт на всех площадках Екатеринбурга запланирован на 12:00. До этого времени для для участников и гостей мероприятия пройдут концерты, викторины и конкурсы.

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