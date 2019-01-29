В Екатеринбурге планируют провести заседание совета при президенте РФ

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-29T13:49:14+03:00

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Губернатор Свердловской области поддержал инициативу депутата Госдумы Павла Крашенинникова провести в Екатеринбурге выездное заседание Совета при Президенте России по совершенствованию гражданского законодательства.

- Екатеринбург - правовая столица, для всех нас было бы важно провести выездное заседание Совета при Президенте здесь. Мы сейчас прорабатываем детали, но уже понятно, что участники мероприятия готовы приехать в Свердловскую область из всей страны, - сказал Крашенинников.

В ответ Евгений Куйвашев озвучил несколько площадок, где было бы достойно и комфортно принять делегацию: Ельцин Центр, Уральский государственный юридический университет, Дом Севастьянова. Впрочем, Совет может остановиться и на любом другом варианте.

Ожидается, что в выездном совещании примут участие лучшие правоведы, в том числе в области гражданского права. Одновременно с советом запланирована конференция, посвящённая 25-летию Гражданского кодекса.