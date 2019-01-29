Мэр Екатеринбурга готов отложить транспортную реформу

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-29T12:49:29+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что может отложить транспортную реформу, старт которой намечен на 1 июля 2019 года, в случае, если чиновники мэрии не успеют подготовить все расчеты для сохранения текущего тарифа на проезд и перевозки пассажиров по ключевым направлениям. Об этом мэр заявил журналистам на брифинге в администрации города.

Высокинский сказал, что транспортная реформа необходима города из-за оптимизации экономики. Сегодня Екатеринбург тратит около 1 миллиарда рублей на дотации льготным категориям граждан.

- Девять лет назад на линии работало около 400-500 муниципальных автобусов, сегодня около 200. У транспортников нет денег на ремонт, машины стоят. И при этом ходит порядка 1000 частных автобусов, - говорит глава города.

Мэр готов отложить изменения транспортной схемыФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, сейчас сложилась ситуация, в которой 31-й и 27-й автобусные маршруты стали убыточными. Если изменений в этой сфере не будет, то ситуация с муниципальным транспортом продолжит ухудшаться.

- Мы сами сначала отдаем выручку, а потом горожанам предъявляем повышенный тариф. Это нормально, нет? Поэтому сейчас мы с этой темой разбираемся отдельно. И если мы до конца эти решения не примем, то мы с 1 июля в транспортную реформу не пойдем. Я ее приостановлю, — подчеркнул мэр.

Также в мэрии перед стартом реформы просчитают пассажиропоток, чтобы снять напряженность среди жителей города. Для этого Екатеринбург закупит 100 новых автобусов за 600 миллионов рублей.