Находившаяся в розыске уралочка спалилась, выложив в интернет селфи

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-29T11:41:45+03:00

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Уральские сыщики вычислили и задержали находящуюся в розыске преступницу, укравшую топливный радиатор. За воровство женщине дали два года условно, однако даже такой вердикт, сохранявший свободу, осужденную не устроил.

Женщина не стала ходить отмечаться, отключила телефон, а потом и сменила место жительства. В итоге суд превратил условный срок в реальный - два года колонии общего режима.

- Найти женщину удалось после мониторинга социальных сетей, где был обнаружен аккаунт гражданки. На одной из фотографий осужденная позировала на фоне магазина торговой сети в корпоративном одеянии, - рассказал пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

В торговой точке подтвердили, что разыскиваемая является их сотрудником. После этого женщину задержали. Сейчас она доставлена в изолятор временного содержания, а потом будет этапирована в женскую колонию.