2019-01-29T11:37:16+03:00
Недвижимость

Экс-директор «Спецавтобазы» в Екатеринбурге предложил чиновникам скинуться на «мусорную реформу»

Это поможет избежать нехватки средств на преобразования
Лев Истомин
Поделиться:
Реформа пока не принесла ощутимых результатовРеформа пока не принесла ощутимых результатовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Бывший директор ЕМУП «Спецавтобаза» в Екатеринбурге Нафик Фамиев предложил чиновникам вместе с жителями Свердловской области скинуться на «мусорную реформу», стартовавшую с начала года в России.

По мнению политика, то, что оплачивают преобразования только лишь получатели коммунальных и жилищных квитанций, не позволит провести реформу полноценно.

- Любое недофинансирование – это срыв реформы. Средний платеж 150 рублей с человека в месяц – это серьезный удар по бюджету жителей, который не учитывает их платежеспособность. И как следствие, плохая собираемость платежей, - говорит Нафик Фамиев. – Неплатежи или платежи на уровне 50% - это недофинансирование, злость людей и срыв реформы.

По словам бывшего директора нынешнего мусорного оператора, люди и власть за счет бюджета должны оплачивать реформу вместе напополам.

- Затраты бюджета вполне посильны: 4,3 миллиона человек по 75 рублей за 12 месяцев это 4 миллиарда рублей в год из областного бюджета в 250 миллиардов рублей, где очень много ненужных трат, - говорит политик.

При Фамиеве Спецавтобаза готовилась стать регоператором. Фото: личная страничка Нафика Фамиева в Facebook

При Фамиеве Спецавтобаза готовилась стать регоператором. Фото: личная страничка Нафика Фамиева в Facebook

По его словам, это позволит области обеспечить гарантированное финансирование реформы, заинтересовать чиновников в правильном проведении преобразований и лояльность жителей области. В противном случае область не сможет собрать деньги на проведение реобразований из-за того, что многие просто не будут оплачивать "мусорную графу".

Напомним, что жителей Свердловской области возмущает размер тарифов за сбор, вывоз и утилизацию мусора. В Екатеринбурге с каждого жителя многоквартирного дома с января берут по 148 рублей, а с жителей частных домов еще больше. При этом, видимых преобразований в мусорной отрасли люди не заметили вовсе: в соцсетях каждый день появляются снимки с переполненными контейнерами, а в сельской местности многие за неимением других вариантов, продолжают вывозить мусор в лес.

Больше всего «мусорная реформа» возмутила жителей Нижнего Тагила, у которых ставки по тарифам выросли больше, чем в других городах области. 3 февраля тагильчане намерены выйти на митинг против высоких платежей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге планируют провести заседание совета при президенте РФ
Мэрия Екатеринбурга влезет в долги ради 100 автобусов для горожан
В Екатеринбурге на 24 года посадили банду, которая варила наркотики в бане
Мэр Екатеринбурга готов отложить транспортную реформу
Находившаяся в розыске уралочка спалилась, выложив в интернет селфи
Вирус набирает обороты: на Среднем Урале из-за ОРВИ закрыли 29 садиков и 40 школ
Жителя Серова, убившего в свой день рождения двух женщин, посадили на 22 года
Центральный стадион в Екатеринбурге готовят к очередной реконструкции
В Екатеринбурге открыли 13 современных почтовых отделений
«Кольцово» открывает новые маршруты в Нижний Новгород и Усинск
В Екатеринбурге риелтор подделала документы и продала одну квартиру вместо другой
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались несколько жилых домов и школа
В сквере на Юго-Западе Екатеринбурга построят площадку для скейтеров, ролеров и трюкачей
На вечере Чулпан Хаматовой в Екатеринбурге собрали три миллиона на лечение детей больных раком