Экс-директор «Спецавтобазы» в Екатеринбурге предложил чиновникам скинуться на «мусорную реформу»

СЕГОДНЯ 11:33 2019-01-29T11:37:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший директор ЕМУП «Спецавтобаза» в Екатеринбурге Нафик Фамиев предложил чиновникам вместе с жителями Свердловской области скинуться на «мусорную реформу», стартовавшую с начала года в России.

По мнению политика, то, что оплачивают преобразования только лишь получатели коммунальных и жилищных квитанций, не позволит провести реформу полноценно.

- Любое недофинансирование – это срыв реформы. Средний платеж 150 рублей с человека в месяц – это серьезный удар по бюджету жителей, который не учитывает их платежеспособность. И как следствие, плохая собираемость платежей, - говорит Нафик Фамиев. – Неплатежи или платежи на уровне 50% - это недофинансирование, злость людей и срыв реформы.

По словам бывшего директора нынешнего мусорного оператора, люди и власть за счет бюджета должны оплачивать реформу вместе напополам.

- Затраты бюджета вполне посильны: 4,3 миллиона человек по 75 рублей за 12 месяцев это 4 миллиарда рублей в год из областного бюджета в 250 миллиардов рублей, где очень много ненужных трат, - говорит политик.

При Фамиеве Спецавтобаза готовилась стать регоператором. Фото: личная страничка Нафика Фамиева в Facebook

По его словам, это позволит области обеспечить гарантированное финансирование реформы, заинтересовать чиновников в правильном проведении преобразований и лояльность жителей области. В противном случае область не сможет собрать деньги на проведение реобразований из-за того, что многие просто не будут оплачивать "мусорную графу".

Напомним, что жителей Свердловской области возмущает размер тарифов за сбор, вывоз и утилизацию мусора. В Екатеринбурге с каждого жителя многоквартирного дома с января берут по 148 рублей, а с жителей частных домов еще больше. При этом, видимых преобразований в мусорной отрасли люди не заметили вовсе: в соцсетях каждый день появляются снимки с переполненными контейнерами, а в сельской местности многие за неимением других вариантов, продолжают вывозить мусор в лес.

Больше всего «мусорная реформа» возмутила жителей Нижнего Тагила, у которых ставки по тарифам выросли больше, чем в других городах области. 3 февраля тагильчане намерены выйти на митинг против высоких платежей.