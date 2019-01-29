Вирус набирает обороты: на Среднем Урале из-за ОРВИ закрыли 29 садиков и 40 школ

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-29T11:11:25+03:00

Врачи выявляют как обычную простуду, так и грипп группы А и В, в том числе и свиной Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Все больше уральцев заходят в аптеки, чтобы запастись аскорбинкой, каплями от насморка и пакетиками «ТераФлю». В Свердловской области продолжает рост заболеваемость ОРВИ и гриппом. За последнюю неделю вирус подкосил 50 тысяч человек.

Самые высокие показатели заболеваемости в Каменск-Уральском, Верхней Туре и Североуральске. В Екатеринбурге число заболевших составило 21 тысячу, что выше эпидпорога по совокупному населению на 104%. При этом врачи выявляют как обычную простуду, так и грипп группы А и В, включая свиной.

- Частично приостановлен образовательный процесс в 224 детских садах (закрыто 302 группы) и 94 школах (закрыт 231 класс). Полностью закрыты 29 дошкольных учреждениях и 40 школ, - рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Отмечается в регионе и неблагополучная ситуация по заболеваемости пневмонией. За неделю такой диагноз поставили 1069 пациентам.