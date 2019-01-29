Жителя Серова, убившего в свой день рождения двух женщин, посадили на 22 года

СЕГОДНЯ 10:29 2019-01-29T10:35:51+03:00

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В Серове завершилось судебное разбирательство по громкому делу об убийстве продавцов магазина. Трагедия, произошедшая осенью 2017 года, всколыхнула весь город.

В тот день Артем Гребнев отмечал свой день рождения. Отдохнуть 28-летнему парню хотелось на широкую ногу, но вот денег для этого не было. Выход именинник нашел в ограблении магазина. Подбив на преступление приятеля, Гребнев отправился на дело, причем посреди белого дня.

Фото: Валерий Горелых

Злоумышленники пришли в магазин «Промтовары», где, удостоверившись в отсутствии покупателей, набросились на продавцов.

- Подельник схватил женщину за шею и ножом ударил по руке, требуя деньги. Одновременно Гребнев напал на второго продавца, которую, отвел в подсобку. Впоследствии злоумышленники нанесли не менее 29 ударов ножами одному продавцу и 11 другому. Обе женщины скончались, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Валерий Горелых

Забрав 60 тысяч рублей приятели скрылись. Однако на этом друзья не успокоились и напали на улице на прохуж мимо пенсионерку. Ударив несколько раз пожилую женщину ножом, налетчики забрали у нее сумку и снова дали деру. К счасть, пострадавшая осталась жива.

Суд приговорил Артема Гребнева к 22 годам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении его подельника прекращено в связи со смертью.