Центральный стадион в Екатеринбурге готовят к очередной реконструкции

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-29T10:28:59+03:00

Для этого объект на 5 лет освободили от земельного налога

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В прошлом году к матчам ЧМ-2018 в Екатеринбурге открыли после второй реконструкции Центральный стадион, подучивший имя «Екатеринбург Арена».

Сегодня депутаты Гордумы приняли решение освободить объект от земельного налога на ближайшие пять лет для того, чтобы провести очередную реконструкцию спортивной площадки.

На очередном заседании думы для старта процесса решено выделять из бюджета Екатеринбурга по 1,5 миллиона рублей в год, то есть всего будет потрачено 7,5 миллионов.

- Стадион «Екатеринбург Арена» получил от Минстроя разрешение на реконструкцию в 2019 году, - заявил представитель мэрии города Геннадий Денисов.

По словам председателя земельного комитета администрации, освобождение от налога позволит получить на содержание объекта порядка 230 миллионов рублей.

Напомним, что предыдущая реконструкция объекта обошлась в сумму больше 13 миллиардов рублей.