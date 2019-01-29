В Екатеринбурге открыли 13 современных почтовых отделений

СЕГОДНЯ 09:46 2019-01-29T09:48:25+03:00

Всего же в Свердловской области появились 62 модернизированных почтовых офиса Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В уральской столице после масшабной реконструкции и модернизации открылись 13 отделений Почты России. В первую очередь в офисах сделали ремонт и поставили новую мебель. Внутреннее пространство помещений разделили на несколько зон, отведя для каждой конкретной услуги свой сектор. Заметно изменилась и техничесая составляющая.

- В отделениях плявилась система управления очередью, сервис, с помощью которого посылку можно отправить всего за 30 секунд. По-прежнему предлагает свои услуги «Почта Банк» и pos-терминалы для оплаты услуг картой, - рассказали в пресс-службе ФГУП «Почта России».

Кроме того, порядка 143 почтовых отделений за прошлый год стали доступны и удобны для инвалидов. Офисы оснастили зонами обслуживания с низними стойками, пандусами и табличками с крупным шрифтом.