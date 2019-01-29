2019-01-29T09:18:04+03:00
Общество

«Кольцово» открывает новые маршруты в Нижний Новгород и Усинск

Рейсы начнут выполняться с 5 февраля
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Выполнять перевозки будет авиакомпания «Комиавиатранс»Выполнять перевозки будет авиакомпания «Комиавиатранс»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В расписании аэропорта «Кольцово» появились регулярные полеты по двум новым направлениям. С 5 февраля из Екатеринбурга можно будет напрямую улететь в Нижний Новгород и Усинск (Республика Коми). Выполнять рейсы будет авиакомпания «Комиавиатранс» один раз в неделю.

- Вылет из Екатеринбурга в Усинск будет по средам в 13:50. Вылет из Усинска в уральскую столицу - по вторникам в 16:20. Рейс в Нижний Новгород из «Кольцово» запланирован по вторникам в 21:20. Вылет из Нижнего Новгорода в Екатеринбург - в 9:00 по средам, - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Время в пути составит около 2 часов. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer ERJ 145 вместимостью до 50 пассажиров.

Рейсы в Усинск появляются в современной истории аэропорта Екатеринбурга впервые. Полеты в Нижний Новгород были отменены на осенне-зимний период. До сентября 2018 года перевозки по маршруту выполняла авиакомпания «Ютэйр».

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