2019-01-29T08:51:52+03:00
Общество

В Екатеринбурге риелтор подделала документы и продала одну квартиру вместо другой

Женщине грозит до 10 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге будут судить риелтора, которая обманула клиентов и продала одну квартиру вместо другой.

Обвиняемая должна была реализовать 3-комнатную жилпрощадь клиентки на улице Инженерная, однако сделка осложнялась тем, что вторым собственником является пациент психбольницы. Не желая возиться с «неудобной» квартирой, риелтор решила переключиться на другую.

От клиентки женщина узнала, что та живет в квартире на Лодыгина, принадлежащей ее супругу, страдающем нарушениями зрения и слуха. Этим и решила воспользоваться обвиняемая.

- Под предлогом продажи квартиры на Инженерной риелтор сообщила клиентке, что ей и мужу нужно получить справки о зарегистрированных в квартире лицах. После чего, пользуясь плохим зрением мужчины, попросила его забрать документ в МФЦ, а сама в это время подала бумаги на куплю-продажу жилья на Лодыгина, включая заранее изготовленные поддельный договор и расписку о получении мужчиной двух миллионов рублей.

За мошенничество с недвидимостью риелтору теперь грозит до 10 лет колонии.

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