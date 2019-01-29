В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались несколько жилых домов и школа

СЕГОДНЯ 08:28 2019-01-29T08:31:26+03:00

На сколько затянется ремонт сетей пока неясно Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге накануне вечером произошла очередная коммунальная авария. На этот раз образовалась утечка водовода на ВИЗе. В результате три дома и школа на улице Крауля оказались обезвоженными.

- Поврежденный водовод отключили, к раскопочным аварийно-восстановительным работам приступят сегодня. Для жильцов домов организован подвоз воды в автоцистернах. О времени и месте стоянки уведомляется организация, эксплуатирующая здание, - рассказали в пресс-службе «Водоканала».

На сколько затянется ремонт сетей пока неясно. А до этого учеников отлюченной школы № 48 перевели на дистанционное обучение.

- Уважаемые родители и обучающиеся! Образовательный процесс в школе приостановлен ввиду аварии водопровода в микрорайоне, - сообщается на сайте школы. - 29 января обучение происходит в дистанционном режиме.