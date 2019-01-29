2019-01-29T08:11:49+03:00
Общество

В сквере на Юго-Западе Екатеринбурга построят площадку для скейтеров, ролеров и трюкачей

Сумма контракта - 750 тысяч рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Подрядчик должен предложить минимум два варианта эскизовПодрядчик должен предложить минимум два варианта эскизовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге благоустроят сквер в районах улицы Ясная, Академика Бардина и Начдива Онуфриева. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который разработает проектную документацию и минимум два эскиза.

Согласно сайту госзакупок, сумма контракта составляет 752,5 тысячи рублей. За эти деньги победителю тендера предстоит облагородить и сделать местом притяжения горожан территорию почти в пять гектаров.

Подрядчик должен указать необходимость ремонта существующих пешеходных дорожек и устройство новых, ремонт лестниц, строительство велодорожек, продумать уличное освещение, архитектурную подсветку, установку скамеек, урн и ограждений.

Фото: документация аукциона

Фото: документация аукциона

- В сквере должна появиться зона тихого отдыха, детская площадка с резиновым покрытием, цветники и приведененные в порядок газоны. По результатам обследования зеленых насаждений необходимо запланировать санитарные и ландшафтные рубки, - говорится в техзадании.

Часть сквера планируется отвести для спортсменов - убустроить площадки для катания на скейтбордах, роликовых коньках и занятий «воркаутом».

Кроме пространства самого сквера подрядчику предстоит подумать и о путях подхода к зеленой зоне - разработать новые пешеходные переходы через проезжие части дорог.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жителя Серова, убившего в свой день рождения двух женщин, посадили на 22 года
Центральный стадион в Екатеринбурге готовят к очередной реконструкции
В Екатеринбурге открыли 13 современных почтовых отделений
«Кольцово» открывает новые маршруты в Нижний Новгород и Усинск
В Екатеринбурге риелтор подделала документы и продала одну квартиру вместо другой
В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии без воды остались несколько жилых домов и школа
На вечере Чулпан Хаматовой в Екатеринбурге собрали три миллиона на лечение детей больных раком
Екатеринбуржцу, который спас из горящего дома на Депутатской трех детей, подарили огнетушитель
В среду автобус №57-А начнет возить пассажиров отмененного 024-го маршрута
В Гордуме Екатеринбурга появится самая «нерешительная» комиссия
Жителю Нижнего Тагила, пустившему к себе наркоманов, грозит четыре года лишения свободы
В Екатеринбурге пристав на выдуманных делах украл 12 миллионов рублей
В Парке «Таганская слобода» готовят штурм самой высокой на Урале снежной крепости
В Заречном на зимней рыбалке погиб отец с тремя сыновьями
Готовить Екатеринбург к 300-летию будут семь рабочих групп
В Екатеринбурге осуждены черные риелторы, похитившие собственника квартиры
Евгений Куйвашев обсудил с Чулпан Хаматовой благотворительные проекты в помощь онкобольным детям
В Каменск-Уральском оштрафован травматолог, продававший пациентам бесплатные фиксаторы
Городской транспорт Екатеринбурга за год потерял 600 миллионов рублей
Метро Екатеринбурга планируют включить в пересадочный тариф
В Камышлове врач перед операцией пробила пациентке пищевод
Жительница Первоуральска не смогла продать квартиру из-за коммунальных долгов
Хоккейный корт, клумбы и свет в школе: свердловские муниципалитеты отчитались о расходах грантов
Уральская экс-любовница Гуфа окончательно разорвала отношения с рэпером в эфире «Дом-2»
В Екатеринбурге осужден виновник ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок
Цекало рассказал о своей тайной спутнице
В Краснотурьинске оштрафовали вандала, расстрелявшего из пневматики остановки