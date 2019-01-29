В сквере на Юго-Западе Екатеринбурга построят площадку для скейтеров, ролеров и трюкачей

СЕГОДНЯ 08:05 2019-01-29T08:11:49+03:00

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В Екатеринбурге благоустроят сквер в районах улицы Ясная, Академика Бардина и Начдива Онуфриева. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который разработает проектную документацию и минимум два эскиза.

Согласно сайту госзакупок, сумма контракта составляет 752,5 тысячи рублей. За эти деньги победителю тендера предстоит облагородить и сделать местом притяжения горожан территорию почти в пять гектаров.

Подрядчик должен указать необходимость ремонта существующих пешеходных дорожек и устройство новых, ремонт лестниц, строительство велодорожек, продумать уличное освещение, архитектурную подсветку, установку скамеек, урн и ограждений.

Фото: документация аукциона

- В сквере должна появиться зона тихого отдыха, детская площадка с резиновым покрытием, цветники и приведененные в порядок газоны. По результатам обследования зеленых насаждений необходимо запланировать санитарные и ландшафтные рубки, - говорится в техзадании.

Часть сквера планируется отвести для спортсменов - убустроить площадки для катания на скейтбордах, роликовых коньках и занятий «воркаутом».

Кроме пространства самого сквера подрядчику предстоит подумать и о путях подхода к зеленой зоне - разработать новые пешеходные переходы через проезжие части дорог.