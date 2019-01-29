На вечере Чулпан Хаматовой в Екатеринбурге собрали три миллиона на лечение детей больных раком
Благотворительный вечер Чулпан Хаматовой, прошедший в Екатеринбурге накануне, собрал три миллиона рублей. Эти деньги пойдут на лечение трех онкобольных малышей из Областной детской больницы. Всем ребяткам требуется пересадка костного мозга.
- Дорогие наши! Дорогой, любимый Екатеринбург! Мы все вместе собрали почти три миллиона рублей в помощь пациентам отделения онкогематологического центра облбольницы. Три миллиона! Какое счастье! Спасибо вам! Не останавливайтесь! - написала у себя в Instagram Чулпан.
Вместе с журналисткой Екатериной Гордеевой Чулпан Хаматова провела благотворительную встречу-беседу о написанной ими книге «Время колоть лед», а после состоялся закрытый благотворительный ужин, где авторы прочли фрагменты книги и провели аукцион с уникальными лотами.