На вечере Чулпан Хаматовой в Екатеринбурге собрали три миллиона на лечение детей больных раком

СЕГОДНЯ 07:32 2019-01-29T09:23:14+03:00

Деньги пойдут на операции по пересадке костного мозга трем малышам из Областной детской больницы

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Благотворительный вечер Чулпан Хаматовой, прошедший в Екатеринбурге накануне, собрал три миллиона рублей. Эти деньги пойдут на лечение трех онкобольных малышей из Областной детской больницы. Всем ребяткам требуется пересадка костного мозга.

- Дорогие наши! Дорогой, любимый Екатеринбург! Мы все вместе собрали почти три миллиона рублей в помощь пациентам отделения онкогематологического центра облбольницы. Три миллиона! Какое счастье! Спасибо вам! Не останавливайтесь! - написала у себя в Instagram Чулпан.

Вместе с журналисткой Екатериной Гордеевой Чулпан Хаматова провела благотворительную встречу-беседу о написанной ими книге «Время колоть лед», а после состоялся закрытый благотворительный ужин, где авторы прочли фрагменты книги и провели аукцион с уникальными лотами.