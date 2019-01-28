В среду автобус №57-А начнет возить пассажиров отмененного 024-го маршрута
Он будет подбирать их на участке между Вторчерметом и центром города
Прежде чем выйти в рейс, экипажи автобусов пройдут инструктаж.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В среду, 30 января, автобусы №57-А выйдут на линию и будут подхватывать пассажиров маршрута №024 в зоне между Вторчерметом и площадью 1905 года.
- Для того чтобы обеспечить безопасность перевозки пассажиров по данному направлению все экипажи автобусов №57-А в течении понедельника и вторника пройдут у себя на предприятии специальные инструктажи, отработают маршрут и график движения по нему, изучат все расположенные по пути следования остановки, - рассказали в администрации Екатеринбурга.