В среду автобус №57-А начнет возить пассажиров отмененного 024-го маршрута

СЕГОДНЯ 17:03 2019-01-28T17:06:19+03:00

Он будет подбирать их на участке между Вторчерметом и центром города

Изменить размер текста: A A

В среду, 30 января, автобусы №57-А выйдут на линию и будут подхватывать пассажиров маршрута №024 в зоне между Вторчерметом и площадью 1905 года.

- Для того чтобы обеспечить безопасность перевозки пассажиров по данному направлению все экипажи автобусов №57-А в течении понедельника и вторника пройдут у себя на предприятии специальные инструктажи, отработают маршрут и график движения по нему, изучат все расположенные по пути следования остановки, - рассказали в администрации Екатеринбурга.