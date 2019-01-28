2019-01-28T17:06:19+03:00
Общество

В среду автобус №57-А начнет возить пассажиров отмененного 024-го маршрута

Он будет подбирать их на участке между Вторчерметом и центром города
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Прежде чем выйти в рейс, экипажи автобусов пройдут инструктаж.Прежде чем выйти в рейс, экипажи автобусов пройдут инструктаж.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В среду, 30 января, автобусы №57-А выйдут на линию и будут подхватывать пассажиров маршрута №024 в зоне между Вторчерметом и площадью 1905 года.

- Для того чтобы обеспечить безопасность перевозки пассажиров по данному направлению все экипажи автобусов №57-А в течении понедельника и вторника пройдут у себя на предприятии специальные инструктажи, отработают маршрут и график движения по нему, изучат все расположенные по пути следования остановки, - рассказали в администрации Екатеринбурга.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Гордуме Екатеринбурга появится самая «нерешительная» комиссия
Жителю Нижнего Тагила, пустившему к себе наркоманов, грозит четыре года лишения свободы
В Екатеринбурге пристав на выдуманных делах украл 12 миллионов рублей
В Парке «Таганская слобода» готовят штурм самой высокой на Урале снежной крепости
В Заречном на зимней рыбалке погиб отец с тремя сыновьями
Готовить Екатеринбург к 300-летию будут семь рабочих групп
В Екатеринбурге осуждены черные риелторы, похитившие собственника квартиры
Евгений Куйвашев обсудил с Чулпан Хаматовой благотворительные проекты в помощь онкобольным детям
В Каменск-Уральском оштрафован травматолог, продававший пациентам бесплатные фиксаторы
Городской транспорт Екатеринбурга за год потерял 600 миллионов рублей
Метро Екатеринбурга планируют включить в пересадочный тариф
В Камышлове врач перед операцией пробила пациентке пищевод
Жительница Первоуральска не смогла продать квартиру из-за коммунальных долгов
Хоккейный корт, клумбы и свет в школе: свердловские муниципалитеты отчитались о расходах грантов
Уральская экс-любовница Гуфа окончательно разорвала отношения с рэпером в эфире «Дом-2»
В Екатеринбурге осужден виновник ДТП, в котором пострадал 4-летний ребенок
Цекало рассказал о своей тайной спутнице
В Краснотурьинске оштрафовали вандала, расстрелявшего из пневматики остановки