2019-01-28T17:00:34+03:00
Политика

В Гордуме Екатеринбурга появится самая «нерешительная» комиссия

В нее войдут депутаты из всех фракций
Лев Истомин
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Дума укрепит себя еще одной комиссиейДума укрепит себя еще одной комиссиейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Гордуме Екатеринбурге готовятся создать комиссию по этике. С предложением к депутатам вышел спикер Игорь Володин.

В комиссию попадут представители всех думских фракций: от «Единой России» в ней будет присутствовать Ира Овчинникова, от местных коммунистов – Олег Гордеев, от ЛДПР – Антон Гусев, от «эсеров» - Александр Караваев, а партию «Яблоко» будет представлять единственный депутат от нее – Константин Киселев.

Такая же комиссия действовала и в Гордуме прошлого созыва, но из-за разногласий между депутатами никаких решений принято не было.

Комиссия занимается разрешением спорных вопросов, возникающих на заседаниях. Сейчас в Гордуме работает 8 комиссией.

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