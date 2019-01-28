2019-01-28T16:35:35+03:00
Происшествия

Жителю Нижнего Тагила, пустившему к себе наркоманов, грозит четыре года лишения свободы

В обмен на наркотики он разрешал им принимать запрещенные вещества в своей квартире
Данил СВЕЧКОВ
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В наркопритон полицейские наведались после жалобы соседей на наркоманов.В наркопритон полицейские наведались после жалобы соседей на наркоманов.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция Нижнего Тагила наведалась в квартиру на улице Липовый тракт. Заглянуть туда силовики решили после жалобы местных жителей на то, что внутри находится наркопритон.

- Сотрудники полиции задержали на выходе из квартиры молодого человека и девушку, по внешним признакам находившихся в состоянии опьянения, после чего попали в саму квартиру, где находился 59-летний хозяин жилища, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

На месте полицейские обнаружили белый порошок, фольгу со следами нагара и окровавленные шприцы. Выяснилось, что хозяин квартиры, который уже был судим за кражи и торговлю наркотиками, в обмен на наркотики приглашал других наркоманов к себе. Теперь за организацию притона хозяину квартиры грозит до четырех лет тюрьмы.

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