В Екатеринбурге пристав на выдуманных делах украл 12 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-28T16:01:11+03:00

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В Екатеринбурге будут судить судебного пристава Ленинского отдела ССП. Вячеслава Елькина обвиняют в хищении 12 миллионов рублей.

По версии следствия, в течение четырех лет мужчина на пару с начальником отдела вносил в электронную базу ложные сведения.

- Ельшин прописывал поступление исполнительных листов, якобы выданных Арбитражным судом области об имеющихся задолженностях у различных юридических лиц перед подставными взыскателями, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - На основании этих данных обвиняемые похитили с расчетного счета УФССП по Свердловской области 12 миллионов рублей.

Кроме того, Елькин обвиняется в получении взятки в 1920 за незаконное снятие ограничения с арестованного ранее Ford Fusion.

Уголовное дело направлено в суд.